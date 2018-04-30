"Страшно": боец UFC вызверелась на россиян

Боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) россиянка Яна Куницкая гневно высказалась в адрес своих соотечественников. По ее мнению, представители РФ в смешанных единоборствах имеют очень плохую поддержку. Об этом она заявила после победы Федора Емельяненко над Фрэнком Мирой.
"Мне кажется, россияне, выступающие в ММА, имеют наихудшую поддержку соотечественников. Если вы откроете Instagram Хабиба Нурмагомедова, то весь негатив будет именно на русском языке. И вот сейчас Федор… Страшно читать. Это, наверное, от зависти? Разве нормальный человек будет поливать грязью соотечественника, который, к примеру, только что стал чемпионом UFC?" – написала Куницкая на своей странице в социальной сети Instagram.
Мне кажется Россияне выступающие в ММА имеют самую худшую поддержку соотечественников. Если вы откроете Инстаграм @khabib_nurmagomedov , то весь негатив будет именно на русском языке. 💭 меня очень радуют мои поклонники, столько приятных слов и поддержки ежедневно, но бывает и очень не приятные вещи пишут и как не странно 100% этих сообщений именно от 🇷🇺 и вот сейчас Фёдор .... страшно читать. Это наверно от зависти? Разве нормальный человек будет поливать грязью соотечественника который к примеру только что стал чемпионом @ufc 😒 🇺🇸It seems like the Russians MMA fighters have the worst support of their country.If you open the Instagram @khabib_nurmagomedov, then all the negative will be in Russian. 💭 I am very pleased with my fans, so many good words and support daily, but sometimes very bad things are written and it's not strange that 100% of these messages come from 🇷🇺 and now Feodor .... it's terrible to read. Is it because of envy? Is a normal person will pour dirt on a compatriot who, for example, just became a champion @ufc 😒
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