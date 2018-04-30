"Страшно": боец UFC вызверелась на россиян

Боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) россиянка Яна Куницкая гневно высказалась в адрес своих соотечественников. По ее мнению, представители РФ в смешанных единоборствах имеют очень плохую поддержку. Об этом она заявила после победы Федора Емельяненко над Фрэнком Мирой.

"Мне кажется, россияне, выступающие в ММА, имеют наихудшую поддержку соотечественников. Если вы откроете Instagram Хабиба Нурмагомедова, то весь негатив будет именно на русском языке. И вот сейчас Федор… Страшно читать. Это, наверное, от зависти? Разве нормальный человек будет поливать грязью соотечественника, который, к примеру, только что стал чемпионом UFC?" – написала Куницкая на своей странице в социальной сети Instagram.

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