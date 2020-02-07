Стало известно о состоянии российской чемпионки, ударившей себя ножом

Стало известно о состоянии четырехкратной чемпионки мира по художественной гимнастике, россиянки Александры Солдатовой, которая, по данным СМИ, совершила попытку суицида.

Александра Солдатова medialeaks.ru

Как передает агентство РИА "Новости", состояние спортсменки врачи оценивают как средней тяжести. Она находится в НИИ Склифосовского в Москве, посещать ее нельзя. В больнице сообщили, что 21-летняя гимнастка лежит в стационаре в психосоматическом отделении.

Напомним, ранее Солдатова выпустила видео, в котором назвала информацию о попытке суицида "полной неправдой".

Солдатова – четырехкратная чемпионка мира и многократная чемпионка Европы по художественной гимнастике.

Как сообщал OBOZREVATEL, в больнице, куда поступила россиянка Александра Солдатова, прокомментировали состояние ее здоровья.

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