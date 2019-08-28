Стало известно о состоянии изнасилованной российскими полицейскими спортсменки

Несовершеннолетняя волейболистка, которую изнасиловали двое сотрудников полиции в российской Анапе, продолжила занятия спортом.

Пострадавшая спортсменка Instagram

По данным издания, на следующий день после инцидента девушка вместе с командой выехала из Анапы на соревнования в Сочи. Состояние спортсменки коллеги оценили как удовлетворительное.

"Ни у кого в мыслях не было отстранить ее от игры, в команде все делают вид, что ничего не произошло", — цитирует "Московский комсомолец" ее партнеров по команде.

В спортивно-оздоровительном комплексе "ВолейГрад", где произошел инцидент, заявили, что во время выезда спортсменка чувствовала себя нормально. "Выезжала вроде довольная, не плакала. По-человечески ее жалко", — заявил сотрудник спорткомплекса.

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне стало известно имя пострадавшей спортсменки и были опубликованы ее личные фотографии. Позже, аккаунт девушки в Instagram был закрыт.

Подписывайся на наш Instagram! Получай только самое важное!