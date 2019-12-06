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6 декабря • обновлено в 13:51
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Стали известны условия реванша Хабиба и Конора

1.1т
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Президент UFC Дэйна Уайт рассказал, что должно произойти для проведения матча-реванша между Конором МакГрегором и Хабибом Нурмагомедовым.

"Сначала МакГрегор должен победить "Ковбоя" Серроне, что будет совсем непросто. Бой пройдет в категории 170 фунтов, поэтому Серроне не нужно работать над весом. Затем Хабиб должен побить Фергюсона. Если оба этих события произойдут, то да, я думаю, что мы сможем провести рематч", – процитировал слова Уайта Джед Гудман в Twitter.

Хабиб Нурмагомедов и Конор МакГрегор

Хабиб Нурмагомедов и Конор МакГрегор

Спорт-Экспресс

Напомним, что свой следующий бой Конор МакГрегор проведет против Дональда Серроне в январе, а Нурмагомедов сойдется с Тони Фергюсоном в апреле.

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Как сообщал OBOZREVATEL, Тони Фергюсон пообещал "сделать яичницу" из Хабиба в их предстоящем поединке.

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Тема
UFC
Персоны
Хабиб Нурмагомедов Конор МакГрегор Тони Фергюсон
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