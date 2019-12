Стали известны условия реванша Хабиба и Конора

Президент UFC Дэйна Уайт рассказал, что должно произойти для проведения матча-реванша между Конором МакГрегором и Хабибом Нурмагомедовым.

"Сначала МакГрегор должен победить "Ковбоя" Серроне, что будет совсем непросто. Бой пройдет в категории 170 фунтов, поэтому Серроне не нужно работать над весом. Затем Хабиб должен побить Фергюсона. Если оба этих события произойдут, то да, я думаю, что мы сможем провести рематч", – процитировал слова Уайта Джед Гудман в Twitter.

Dana discussing Conor/Khabib2 on Rich Eisen Show: He's gotta beat Cowboy Cerrone, which is a very tough fight, especially at 170, w/o Cowboy having to cut weight. Then, Khabib has to beat Tony Ferguson. If both of those things happen, then yeah, I think we can make the rematch.