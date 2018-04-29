Спортсменку выгнали из зала из-за слишком большой груди

Фитоняшку канадского города Оттава Дженну Веккьо выгнали из тренажерного зала из-за ее слишком большой груди. Как объяснили ей менеджеры, ее вид смущает других посетителей.

Спортсменке предложили либо покинуть зал, либо выбрать топ, который бы меньше подчеркивал ее фигуру.

По мнению Веккьо, такое поведение менеджеров ущемляет ее права. Владельцы заведения, в свою очередь, отметили, что этот клуб - частный и они вольны сами решать, кого в него пускать, а кого - нет.

Дженна Веккьо

Дженна Веккьо

Дженна Веккьо

Дженна Веккьо

Дженна Веккьо

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