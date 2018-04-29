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Спортсменку выгнали из зала из-за слишком большой груди

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Фитоняшку канадского города Оттава Дженну Веккьо выгнали из тренажерного зала из-за ее слишком большой груди. Как объяснили ей менеджеры, ее вид смущает других посетителей.

Спортсменке предложили либо покинуть зал, либо выбрать топ, который бы меньше подчеркивал ее фигуру.

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По мнению Веккьо, такое поведение менеджеров ущемляет ее права. Владельцы заведения, в свою очередь, отметили, что этот клуб - частный и они вольны сами решать, кого в него пускать, а кого - нет.

Дженна Веккьо

Дженна Веккьо

Дженна Веккьо

Дженна Веккьо

Дженна Веккьо

Ранее "Обозреватель" сообщал, что фитнес-модель из Украины заработала миллионы благодаря невероятной внешности.

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Темы
Диеты и фитнескультуризм и бодибилдинг
Место
КанадаОттава
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