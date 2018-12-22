Під час виступу на 33 Генеральній асамблеї НОК України, звернув увагу на одну з кричущих проблем державної політики у сфері фізичної культури та спорту – масова переорієнтація політиків та місцевих чиновників на нові, екзотичні й неолімпійські види спорту. Адже на порядок простіше на міжнародному змаганні серед 5 – 20 країн із нового виду спорту завоювати нагороду і отримати як і в олімпійському виді – звання, нагороди і кошти.

Для розуміння загрозливості цієї моди на СПОРТИВНУ ЕКЗОТИКУ подаю статистику за 2017 рік:

ОЛІМПІЙСЬКІ ВИДИ СПОРТУ

майстрів спорту міжнародного класу – 392;

майстрів спорту України – 826;

винагороди у сумі 16 мільйонів 128 тисяч

НЕОЛІМПІЙСЬКІ ВИДИ СПОРТУ

майстрів спорті м. к. – 253;

майстрів спорту – 1 042;

винагород – 31 мільйонів 119 тисяч.

Ще раз наголошую, у таких традиційних для України олімпійських видах спорту як легка атлетика чи плавання змагаються десятки тисяч спортсменів із більше як 200 країн (членами МОК є 206 країн)!

Новости Різдвяні депутатські канікули під час воєнного стану

В той час, як в нових неолімпійських видах спорту змагаються, як правило, кілька сотень із 10-40 країн. Маємо приклади, коли на таких “міжнародних змаганнях” із чергового силового єдиноборства, ВСІ ЧЛЕНИ української делегації ОТРИМАЛИ НАГОРОДИ?!

Отож, як мода на "спортивний брєжнівізм" стане нормою для діяльності місцевих чиновників, то у нас скоро всі рибалки і мисливці стануть майстрами спорту і чемпіонами у різних номінаціях?!

Пропоную чітко і зрозуміло ВИЗНАЧИТИ ПРІОРИТЕТНІ для УКРАЇНИ види спорту, для розвитку яких є мережа дитячо-спортивних шкіл, тренерський потенціал, відповідна інфраструктура та належна кількість спортсменів. Саме вони повинні НАЛЕЖНО фінансуватися із державного та місцевого бюджетів.

Новости Вороги та друзі України

Щодо нових та екзотичних неолімпійських видів спорту, то це – передовсім фінансова підтримка меценатів та бізнесу.

Саме за таких умов УКРАЇНА зможе зберегти статус ВЕЛИКОЇ СПОРТИВНОЇ ДЕРЖАВИ та залишиться важливою складовою міжнародного ОЛІМПІЙСЬКОГО РУХУ