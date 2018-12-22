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Микола Томенко
Микола Томенко
Громадський та політичний діяч України, лідер Громадського руху "Рідна країна"Все статьи автора

''Спортивний брєжнівізм'' як мода місцевого українського чиновництва

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Під час виступу на 33 Генеральній асамблеї НОК України, звернув увагу на одну з кричущих проблем державної політики у сфері фізичної культури та спорту – масова переорієнтація політиків та місцевих чиновників на нові, екзотичні й неолімпійські види спорту. Адже на порядок простіше на міжнародному змаганні серед 5 – 20 країн із нового виду спорту завоювати нагороду і отримати як і в олімпійському виді – звання, нагороди і кошти.

Для розуміння загрозливості цієї моди на СПОРТИВНУ ЕКЗОТИКУ подаю статистику за 2017 рік:

ОЛІМПІЙСЬКІ ВИДИ СПОРТУ

майстрів спорту міжнародного класу – 392;

майстрів спорту України – 826;

винагороди у сумі 16 мільйонів 128 тисяч

НЕОЛІМПІЙСЬКІ ВИДИ СПОРТУ

майстрів спорті м. к. – 253;

майстрів спорту – 1 042;

винагород – 31 мільйонів 119 тисяч.

Ще раз наголошую, у таких традиційних для України олімпійських видах спорту як легка атлетика чи плавання змагаються десятки тисяч спортсменів із більше як 200 країн (членами МОК є 206 країн)!

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В той час, як в нових неолімпійських видах спорту змагаються, як правило, кілька сотень із 10-40 країн. Маємо приклади, коли на таких “міжнародних змаганнях” із чергового силового єдиноборства, ВСІ ЧЛЕНИ української делегації ОТРИМАЛИ НАГОРОДИ?!

Отож, як мода на "спортивний брєжнівізм" стане нормою для діяльності місцевих чиновників, то у нас скоро всі рибалки і мисливці стануть майстрами спорту і чемпіонами у різних номінаціях?!

Пропоную чітко і зрозуміло ВИЗНАЧИТИ ПРІОРИТЕТНІ для УКРАЇНИ види спорту, для розвитку яких є мережа дитячо-спортивних шкіл, тренерський потенціал, відповідна інфраструктура та належна кількість спортсменів. Саме вони повинні НАЛЕЖНО фінансуватися із державного та місцевого бюджетів.

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Щодо нових та екзотичних неолімпійських видів спорту, то це – передовсім фінансова підтримка меценатів та бізнесу.

Саме за таких умов УКРАЇНА зможе зберегти статус ВЕЛИКОЇ СПОРТИВНОЇ ДЕРЖАВИ та залишиться важливою складовою міжнародного ОЛІМПІЙСЬКОГО РУХУ

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Автор
Микола ТоменкоМикола Томенко
Место
Украина
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