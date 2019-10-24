Спас Иисус: на марафоне произошел потрясающий случай

Поразительный эпизод произошел в американском Миннеаполисе на марафоне Twin Cities Marathon.
Один из участников в майке "Иисус спасет" перенес сердечный приступ и был спасен другим бегуном по имени Иисус.
Хесус Вуэно (слева) и Тайлер Мун
25-летний Тайлер Мун – вышел на забег в майке с надписью "Иисус спасает", чтобы подчеркнуть свою принадлежность к христианству. Во время марафона Мун потерял сознание. У него произошел сердечный приступ.
Рядом с ним бежал мужчина по имени Хесус Вуэно (Jesus Bueno), работающий ассистентом анестезиолога. Увидев, что сопернику стало плохо, он начал делать ему массаж сердца и искусственное дыхание. Буэно поддерживал жизнь Муна в течение 10 минут, прежде чем прибывшие врачи с помощью дефибриллятора стабилизировали сердечный ритм бегуна.
Позднее Хесус Буэно связался с пострадавшим, чтобы поинтересоваться его здоровьем. Мун, в свою очередь, поверил, что надпись на его майке была пророческой. Мун продолжает восстановление. По словам врачей, его сердце в порядке, а приступ был аномалией.
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