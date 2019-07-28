Соревнования в России завершились огненной трагедией - смертельный момент попал на видео

Соревнования по дрэг-рэйсингу "Московская Миля" на трассе в Быково (поселок городского типа в Раменском районе Московской области) завершились смертью гонщика.

Последствия аварии КП

Во время одного из квалификационных заездов пилот Ниссан ГТР R35 Сергей Боричев не справился с управлением и вылетел с трассы. Транспортное средство снесло телевизионную вышку и загорелось. Спортсмен скончался, не приходя в сознание.

Сам момент трагедии попал в телеэфир.

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Как сообщал OBOZREVATEL, известная в прошлом украинская гимнастка погибла во Львове в воскресенье, 16 июня. Женщину насмерть раздавило авто.

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