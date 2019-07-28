Главная Новости
Мова Язык
Экономика Шоу

/ Другие виды спорта

Соревнования в России завершились огненной трагедией - смертельный момент попал на видео

349 Читать материал на украинском

Соревнования по дрэг-рэйсингу "Московская Миля" на трассе в Быково (поселок городского типа в Раменском районе Московской области) завершились смертью гонщика.

Последствия аварии

Последствия аварии

КП

Во время одного из квалификационных заездов пилот Ниссан ГТР R35 Сергей Боричев не справился с управлением и вылетел с трассы. Транспортное средство снесло телевизионную вышку и загорелось. Спортсмен скончался, не приходя в сознание.

Сам момент трагедии попал в телеэфир.

Новости
Авто влетело в толпу зрителей на гонках в Киргизии

Как сообщал OBOZREVATEL, известная в прошлом украинская гимнастка погибла во Львове в воскресенье, 16 июня. Женщину насмерть раздавило авто.

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!

Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Место
Россия
Тег
Новости России
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
1
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / мнения

ads pixel