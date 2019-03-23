Со всего размаху: российская лыжница совершила свинский поступок на Кубке мира

Российская спортсменка Юлия Белорукова отметилась гнусным поступком во время спринтерской гонки заключительного этапа Кубка мира в канадском Квебеке.
Догнав свою соперницу шведку Фриду Карлссон на трассе, лыжница из РФ с размаху ударила конкурентку палкой.
Белорукова пыталась обойти шведскую спортсменку, однако да закрывала ей возможности для маневра. У россиянки сдали нервы, и она решила отомстить своей сопернице. Выходка Белоруковой попала в кадр трансляции. Российскую спортсменку тут же дисквалифицировали.
Представители федерации РФ уже подали протест на отстранение Белоруковой.
Юлия Белорукова и Фрида Карлссон
Победу в гонке одержала шведка Стина Нильссон. Серебро и бронза соревнований достались ее соотечественницам Майе Дальквист и Йонне Сундлинг.
Как сообщал OBOZREVATEL, россиянин Сергей Устюгов напал на норвежского лыжника Йоханнеса Клебо после спринта чемпионата мира в австрийском Зефельде. После финиша спортсмен из РФ начал выяснять отношения с соперником и толкнул его.
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