Сначала Украина: стало известно о сенсационном решении МакГрегора

Звезда Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Конор МакГрегор во вторник, 22 октября, посетит Киев.

Ирландский боец прилетит с коротким визитом в столицу Украины, где в частности встретится с журналистами. Детали пребывания в нашей стране бывшего чемпиона мира в легком весе пока неизвестны. Поездка в Украину проходит по приглашению бренда Parimatch, мировым амбассадором которого спортсмен стал в 2019 году. Это будет первый визит Конора в страну.

Конор МакГрегор

Кроме того, как пишет RT, уже в четверг ирландец проведет пресс-конференцию в Москве. Особо это интересно с учетом того, что год назад МакГрегор потерпел поражение от россиянина Хабиба Нурмагомедова.

Как сообщал OBOZREVATEL, Конор МакГрегор рассказал о дате своего следующего боя в UFC и назвал будущего соперника.

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