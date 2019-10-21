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21 октября • обновлено в 21:46
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Сначала Украина: стало известно о сенсационном решении МакГрегора

3.6т Читать материал на украинском

Звезда Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Конор МакГрегор во вторник, 22 октября, посетит Киев.

Ирландский боец прилетит с коротким визитом в столицу Украины, где в частности встретится с журналистами. Детали пребывания в нашей стране бывшего чемпиона мира в легком весе пока неизвестны. Поездка в Украину проходит по приглашению бренда Parimatch, мировым амбассадором которого спортсмен стал в 2019 году. Это будет первый визит Конора в страну.

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Конор МакГрегор

Конор МакГрегор

Кроме того, как пишет RT, уже в четверг ирландец проведет пресс-конференцию в Москве. Особо это интересно с учетом того, что год назад МакГрегор потерпел поражение от россиянина Хабиба Нурмагомедова.

Как сообщал OBOZREVATEL, Конор МакГрегор рассказал о дате своего следующего боя в UFC и назвал будущего соперника.

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Тема
UFC
Персона
Конор МакГрегор
Место
Украина Киев
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