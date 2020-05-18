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18 мая • обновлено в 20:51
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СМИ сообщил о крайне тяжелом состоянии отца Хабиба, у которого подтвердили коронавирус

1.7т
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Отец и тренер российского чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиба Нурмагомедова Адбулманап находится в крайне тяжелом состоянии и подключен к аппарату ИВЛ.

По данным Telegram-канала Mash, у Нурмагомедова-старшего диагностирован коронавирус, у него продолжает развиваться отек легких. Известны, что специалист перенес инсульт, был введен в состояние искусственной комы. У него поражены 75% легких, а врачи дежурят в плате тренера круглые сутки.

Как рассказал "Спорт-Экспресс" друг Абдулманапа Камил Гаджиев, ситуация очень тяжелая. "Я не слышал ни о какой положительной динамике. Хороших новостей нет. Правда ли, что он вышел из комы, но не разговаривает? Насколько я знаю, да", – сказал функционер.

Как сообщал OBOZREVATEL, ирландская звезда UFC Конор МакГрегор обратился к Нурмагомедовым и заявил, что молится за здоровье тренера Хабиба.

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Автор
Александр Чеканов Александр Чеканов
Тема
UFC
Персона
Хабиб Нурмагомедов
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