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17 сентября • обновлено в 09:53
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"Слуга народа" Беленюк выиграл чемпионат мира по борьбе: спортивные итоги 16 сентября

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Фанаты киевского "Динамо" вывесили кровавый баннер о Викторе Медведчуке, а депутат от партии "Слуга народа" Жан Беленюк стал чемпионом мира по борьбе.

OBOZREVATEL главные спортивные новости понедельника, 16 сентября.

Кроме того, олимпийский чемпион-2002 Алексей Ягудин рассказал о своей последней встречи с актрисой Анастасией Заворотнюк, которая находится при смерти. Наши читатели считают наиболее интересными следующие материалы:

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Персоны
Жан Беленюк Анастасия Заворотнюк Александр Тесленко
Тег
ФК Динамо Киев
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