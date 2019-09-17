"Слуга народа" Беленюк выиграл чемпионат мира по борьбе: спортивные итоги 16 сентября

Фанаты киевского "Динамо" вывесили кровавый баннер о Викторе Медведчуке, а депутат от партии "Слуга народа" Жан Беленюк стал чемпионом мира по борьбе.
OBOZREVATEL главные спортивные новости понедельника, 16 сентября.
Кроме того, олимпийский чемпион-2002 Алексей Ягудин рассказал о своей последней встречи с актрисой Анастасией Заворотнюк, которая находится при смерти. Наши читатели считают наиболее интересными следующие материалы:
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