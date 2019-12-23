Отношение к нашей стране: Кадыров выступил против России на международных турнирах

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров призвал российских спортсменов отказаться от участия в международных соревнованиях.

Такое заявление политик сделал в связи с решением Всемирного антидопингового агентства (WADA) отстранить РФ от Олимпиады-2020 и других мультиспортивных турниров.

"Если бы я был спортсменом, если так относятся к нашему государству... Если ты не поднимаешь флаг своего государства, то я бы добровольно отказался от любых соревнований. Спортсмены со всего мира должны объединиться и сделать заявления, что это несправедливо. То же самое может с ними случиться завтра", – сказал Кадыров в комментарии "Р-Спорт".

Новости В WADA готовят новую подставу России

Рамзан Кадыров ИА REX

Как сообщал OBOZREVATEL, Всемирное антидопинговое агентство (WADA) на четыре года лишило Россию права участвовать в крупных международных соревнованиях.

Позже стало известно, что наказание не коснется чемпионата Европы по футболу 2020 года. Кроме того, в WADA рассказали об условиях участия РФ в ЧМ-2022.

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