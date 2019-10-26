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26 октября • обновлено в 10:14
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Скандал в США: украинца обязали надеть форму сборной России

2.1т Читать материал на украинском

Ребенка украинки, проживающей в Чикаго, в местной школе самбо обязали надеть форму сборной России, на которой присутствует символика СССР.

Скандал в США: украинца обязали надеть форму сборной России

"Школа самбо (владельцы - филипинец и американец польского происхождения, учился самбо в СССР) выдала украинскому ребенку (и на ее же деньги) форму с символикой СССР и путинской России одновременно. При том, что в Америке коммунистическую символику запрещено. Мама в отчаянии обратилась к обществу украинцев Чикаго - допустимо такое унижение и издевательство во время вооруженной агрессии России? Или без шансов - должен вынести и платить дальше, потому что контракт?" - у себя в Facebook написал украинский политолог Алексей Голобуцкий.

По его словам община Чикаго уже посоветовала сменить адвоката, указала, на какие законы можно ссылаться и к каким правовым органам обращаться.

"Украинцы уже выразили готовность выйти пикетом под стены той школы самбо, чтобы защитить право украинских детей на уважение к их стране, истории и героев", - подытожил Голобуцкий.

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''Незаконно'': в России потребовали от ФИФА запретить форму украинской сборной с надписью ''Слава Украине!''

Как сообщал OBOZREVATEL, в декабре 2017 года украинский чемпион мира получил трехлетнюю дисквалификацию решением Федерации, штаб-квартира которой находится в России (город Санкт-Петербург). Его обвинили в том, что он вышел на церемонию награждения в вышиванке.

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Тема
самбо
Персона
Алексей Голобуцкий
Место
США Чикаго
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Bладимир Ильич
Bладимир Ильич
Хоспадя да ни кто в СШП просто не знает что такое усранина … да и кто знает считает что это свинарник на окраине России
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Чечеткин Иван
Чечеткин Иван
Либо "патриоты" опять сочиняют, либо были слепые, когда отдавали ребенка в клуб... А так то да - самбо изобретено в СССР.
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Zrada Peremoga
Zrada Peremoga
Вот это действительно проблема тысячелетия!!! А вы все о Донбассе, Крыме, глобальном потепление и т.д. и т.п.
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Мельничук Олександр
Мельничук Олександр
Zrada Peremoga, отримав рублік за какульку?
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