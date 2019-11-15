Скандал с флагом "ДНР" в Токио: появилась официальная реакция Украины

Посольство Украины в Японии прокомментировало участие так называемой сборной ДНР на IX Кубке мира по каратэ KWF в Токио. Дипломаты передали МИД Японии ноту с официальной позицией Украины.

Флаг так называемой ДНР на соревнованиях в Токио

"В рамках мероприятий дипломатического реагирования посольство Украины привлекло внимание МИД Японии к указанному факту и передало японской стороне ноту с изложением соответствующей официальной позиции украинской стороны", – говорится в сообщении посольства.

Также в посольстве отметили, что Япония постоянно поддерживает официальный Киев с начала российской агрессии против Украины.

Как сообщал OBOZREVATEL, на турнире участвовали спортсмены из 32 стран, а так называемая сборная ДНР завоевала 10 золотых медалей - было, в частности, опубликовано фото спортсменов с флагом непризнанного террористического объединения.

По словам пресс-атташе украинской федерации каратэ Игоря Левенштейна, всемирная федерация каратэномичи, которая проводила турнир, никак не связана с традиционным каратэ. Это узкое ответвление представляет отдельный вид спорта, не слишком популярный в мире.

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