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15 ноября • обновлено в 13:04
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Скандал с флагом "ДНР" в Токио: появилась официальная реакция Украины

1.1т
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Посольство Украины в Японии прокомментировало участие так называемой сборной ДНР на IX Кубке мира по каратэ KWF в Токио. Дипломаты передали МИД Японии ноту с официальной позицией Украины.

Флаг так называемой ДНР на соревнованиях в Токио

Флаг так называемой ДНР на соревнованиях в Токио

"В рамках мероприятий дипломатического реагирования посольство Украины привлекло внимание МИД Японии к указанному факту и передало японской стороне ноту с изложением соответствующей официальной позиции украинской стороны", – говорится в сообщении посольства.

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Также в посольстве отметили, что Япония постоянно поддерживает официальный Киев с начала российской агрессии против Украины.

Как сообщал OBOZREVATEL, на турнире участвовали спортсмены из 32 стран, а так называемая сборная ДНР завоевала 10 золотых медалей - было, в частности, опубликовано фото спортсменов с флагом непризнанного террористического объединения.

По словам пресс-атташе украинской федерации каратэ Игоря Левенштейна, всемирная федерация каратэномичи, которая проводила турнир, никак не связана с традиционным каратэ. Это узкое ответвление представляет отдельный вид спорта, не слишком популярный в мире.

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Автор
Юрий Трохимчук Юрий Трохимчук
Тема
каратэ
Тег
ДНР
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