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Силиконовые груди: в UFC состоялся самый необычный женский бой

1.1тЧитать материал на украинском

На турнире UFCFightNight143 в Бруклине состоялся бой между американкой Пейдж ВанЗант и уроженки Гавайских островов Рэйчел Остович.

Спортсменки, вставив в разное время себе силиконовые груди, заслуженно получили негласные титулы самых красивых девушек-бойцов Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC).

Пейдж ВанЗант

Пейдж ВанЗант

Рейчел Остович

Рейчел Остович

Победу во втором раунде добыла американка. Гавайка попробовала зайти сопернице за спину, чтобы провести удушающий. Пейдж скинула с себя Рэйчел, а потом сама оказалась в выгодной позиции. После непродолжительной борьбы в партере ВанЗант успешно провела прием рычаг локтя.

Этот успех стал 24-летней Пейдж ВанЗант восьмым в карьере и пятой досрочной победой при четырех поражениях (от Тиши Торрес, Роуз Намаюнас, Мишель Уотерсон и Джессики-Роуз Кларк).

Пейдж Ванзант

Пейдж Ванзант

Instagram

Пейдж Ванзант

Пейдж Ванзант

Instagram

Пейдж Ванзант

Пейдж Ванзант

Instagram

Пейдж Ванзант

Пейдж Ванзант

Instagram

Пейдж Ванзант

Пейдж Ванзант

Instagram

Рэйчел Остович

Рэйчел Остович

Instagram

Рэйчел Остович

Рэйчел Остович

Instagram

Рэйчел Остович

Рэйчел Остович

Instagram

Рэйчел Остович

Рэйчел Остович

Instagram

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Изнасилованная в 14 лет боец MMA Пейдж ВанЗант рассказала о последствиях

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, Рэйчел Остович рассказала подробности нападения своего мужа Арнольда Бердона, из-за которого выбыла с январского поединка против Пейдж ВанЗант. Остович заявила, что муж бил ее и ранее. Арнольд Бердон находится под стражей по подозрению в покушении на убийство.

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Тема
UFC
Персоны
Пейдж ВанЗантРэйчел Остович
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