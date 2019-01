Силиконовые груди: в UFC состоялся самый необычный женский бой

На турнире UFCFightNight143 в Бруклине состоялся бой между американкой Пейдж ВанЗант и уроженки Гавайских островов Рэйчел Остович.

Спортсменки, вставив в разное время себе силиконовые груди, заслуженно получили негласные титулы самых красивых девушек-бойцов Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC).

Победу во втором раунде добыла американка. Гавайка попробовала зайти сопернице за спину, чтобы провести удушающий. Пейдж скинула с себя Рэйчел, а потом сама оказалась в выгодной позиции. После непродолжительной борьбы в партере ВанЗант успешно провела прием рычаг локтя.

And Paige Vanzant gets the verbal submission over Rachel Ostovich in Rd. 2. Ostovich may have been out on her feet. #UFCBrooklynpic.twitter.com/nsnhNvZEsW