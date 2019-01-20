Силиконовые груди: в UFC состоялся самый необычный женский бой

На турнире UFCFightNight143 в Бруклине состоялся бой между американкой Пейдж ВанЗант и уроженки Гавайских островов Рэйчел Остович.

Спортсменки, вставив в разное время себе силиконовые груди, заслуженно получили негласные титулы самых красивых девушек-бойцов Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC).

Пейдж ВанЗант

Рейчел Остович

Победу во втором раунде добыла американка. Гавайка попробовала зайти сопернице за спину, чтобы провести удушающий. Пейдж скинула с себя Рэйчел, а потом сама оказалась в выгодной позиции. После непродолжительной борьбы в партере ВанЗант успешно провела прием рычаг локтя.

And Paige Vanzant gets the verbal submission over Rachel Ostovich in Rd. 2. Ostovich may have been out on her feet. #UFCBrooklynpic.twitter.com/nsnhNvZEsW — MyBookie Sportsbook (@betmybookie) 20 января 2019 г.

Этот успех стал 24-летней Пейдж ВанЗант восьмым в карьере и пятой досрочной победой при четырех поражениях (от Тиши Торрес, Роуз Намаюнас, Мишель Уотерсон и Джессики-Роуз Кларк).

Пейдж Ванзант Instagram

Пейдж Ванзант Instagram

Пейдж Ванзант Instagram

Пейдж Ванзант Instagram

Пейдж Ванзант Instagram

Рэйчел Остович Instagram

Рэйчел Остович Instagram

Рэйчел Остович Instagram

Рэйчел Остович Instagram

Новости Изнасилованная в 14 лет боец MMA Пейдж ВанЗант рассказала о последствиях

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, Рэйчел Остович рассказала подробности нападения своего мужа Арнольда Бердона, из-за которого выбыла с январского поединка против Пейдж ВанЗант. Остович заявила, что муж бил ее и ранее. Арнольд Бердон находится под стражей по подозрению в покушении на убийство.

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