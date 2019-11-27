"Сходит с рук": США призвали к полному изгнанию России с Олимпиад

Глава Антидопингового агентства США (USADA) Трэвис Тайгерт выступил с заявлением относительно допингового скандала, по итогам которого Россию могут исключить на четыре года из всех турниров.

"Россия продолжает нарушать международные антидопинговые правила, она тычет WADA в глаз, и ей снова и снова это сходит с рук. WADA должно противостоять этому мошенническому поведению, как того требуют правила и олимпийские ценности. Меры, предложенные комитетом по соответствию, являются неадекватными, особенно учитывая, что обман постоянно используется в российском спорте, который контролируется правительством", – заявляет Тайгерт, которого цитирует официальный сайт американской организации.

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По его мнению, опыт России с предыдущих Олимпиад в Рио-2016 и Пхенчхане-2018 подтолкнул российских чиновников к тому, чтобы просто "уничтожить улики и сделать невозможным подтверждение того, существуют ли на самом деле чистые российские спортсмены".

"WADA необходимо стать жестче. Нужен полный запрет на участие россиян в Олимпиадах, насколько это позволяют нынешние правила. Только такой решительный ответ может привлечь внимание России, изменить ее поведение, защитить сегодняшних чистых спортсменов, которые будут соревноваться в Токио, и будущие поколения российских атлетов", – отметил глава USADA.

Как сообщал OBOZREVATEL, в ФИФА накануне также прокомментировали предложение WADA отстранить Россию от международных соревнований.

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