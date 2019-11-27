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29 ноября • обновлено в 12:14
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"Сходит с рук": США призвали к полному изгнанию России с Олимпиад

7.5т
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Глава Антидопингового агентства США (USADA) Трэвис Тайгерт выступил с заявлением относительно допингового скандала, по итогам которого Россию могут исключить на четыре года из всех турниров.

"Россия продолжает нарушать международные антидопинговые правила, она тычет WADA в глаз, и ей снова и снова это сходит с рук. WADA должно противостоять этому мошенническому поведению, как того требуют правила и олимпийские ценности. Меры, предложенные комитетом по соответствию, являются неадекватными, особенно учитывая, что обман постоянно используется в российском спорте, который контролируется правительством", – заявляет Тайгерт, которого цитирует официальный сайт американской организации.

"Сходит с рук": США призвали к полному изгнанию России с Олимпиад

360tv.ru

По его мнению, опыт России с предыдущих Олимпиад в Рио-2016 и Пхенчхане-2018 подтолкнул российских чиновников к тому, чтобы просто "уничтожить улики и сделать невозможным подтверждение того, существуют ли на самом деле чистые российские спортсмены".

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"WADA необходимо стать жестче. Нужен полный запрет на участие россиян в Олимпиадах, насколько это позволяют нынешние правила. Только такой решительный ответ может привлечь внимание России, изменить ее поведение, защитить сегодняшних чистых спортсменов, которые будут соревноваться в Токио, и будущие поколения российских атлетов", – отметил глава USADA.

Как сообщал OBOZREVATEL, в ФИФА накануне также прокомментировали предложение WADA отстранить Россию от международных соревнований.

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Автор
Денис Карпов
Тема
допинговый скандал
Место
США
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Свавильный Николай
Свавильный Николай
Если жуликов будут гнать из приличных обществ, то есть надежда, что они потихоньку начнут становиться людьми. Гоните в шею жуликов!
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Ckif UA Serjio
Ckif UA Serjio
Ціх рЮських тварин,треба гнати звідусіль,де тільки побачиш! Їх улюбленне змагання це ХТО ЖВАВІШЕ НАПЬЄТСЯ ! Тоді з'являються ДАМИ та дубасять їх як непотріб.Ось вам і СПОРТ!
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Ибрагимов Золтан
Ибрагимов Золтан
Я думаю голосование 150 на 10 за наложение санкций...пипец имидж России упал на уровень третих стран...правильним курсом товарищи идете!!!политика и спорт влияют друг на друга...
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ИГОРЬ АНАТОЛЬЕВИЧ
ИГОРЬ АНАТОЛЬЕВИЧ
Ибрагимов Золтан, НАМ НА ЭТОТ РЕЙТИНГ ДО ПИЗДЫ.
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