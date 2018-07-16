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С прогибом: известный боец заискивал перед Путиным

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Скандально известный боец MMA ирландец Конор Макгрегор побывал на финале чемпионата мира по футболу в России.

Несостоявшийся профессиональный боксер, который погряз в рутине скандалов и судебных разбирательств опубликовал в своем Instagram-аккаунте фото с президентом РФ Владимиром Путиным.

"Сегодня меня пригласили на финал чемпионата мира в качестве гостя президента России Владимира Путина. Этот человек является одним из величайших лидеров нашего времени, и я был удостоен чести принять участие в таком знаменательном событии вместе с ним. Это была честь для меня, господин Путин. Спасибо и поздравляю вас с удивительным Кубком мира", - подписал фото атлет.

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Напомним, в финале мундиаля победу одержала команда Франции, одолев сборную Хорватии со счетом 4:2.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент РФ Владимир Путин оказался в опасности после финального матча ЧМ-2018.

Читайте все новости по теме "Чемпионат мира 2018" на Обозревателе.

Тема
Чемпионат мира 2018
Персоны
Конор МакГрегорВладимир Путин
Место
РоссияМосква
Объекты
Сборная Франции по футболусборная Хорватии по футболу
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