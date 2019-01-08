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''С ноги'': девушка из UFC рассказала, как избила до полусмерти грабителя

2.4тЧитать материал на украинском

Бразильская девушка-боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Поляна Виана рассказала подробности того, как дала отпор грабителю, который пытался отобрать у нее мобильный телефон.

По ее словам, мужчина угрожал ей, делая вид, что вооружен пистолетом. "В этот момент я подумала, что даже если это реальный пистолет, то у него не будет времени его достать. Поэтому я нанесла два удара руками и один ногой, он упал, и я поймала его на удушающий прием. Потом усадила его туда, где он сидел, и сказала, что теперь мы будем ждать полицию", – цитирует Виану mmajunkie.com.

нападение на Поляну Виану

нападение на Поляну Виану

Instagram Поляны Вианы

нападение на Поляну Виану

нападение на Поляну Виану

Instagram Поляны Вианы

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Тема
UFC
Место
БразилияРио-де-Жанейро
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