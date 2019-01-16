Русского чемпиона, не вернувшего "золото" Олимпиады, серьезно наказали

Чемпион ОИ-2014 в Сочи Александр Зубков был дисквалифицирован решением Международной федерации бобслея и скелетона (IBSF). Наказание продлится до декабря 2020 года.

Александр Зубков Советский спорт

Бобслеисты Зубков, а также Александр Касьянов, Ильвир Хузин и Алексей Пушкарев признаны виновными в употреблении запрещенных препаратов. Им вменяется использование запрещенного метода при сдаче проб — подмена мочи. Результаты спортсменов с 2014 года данным решением аннулированы.

Во время дисквалификации спортсменам запрещено заниматься деятельностью, связанной с бобслеем. В том числе и занимать административные должности. Зубков — действующий президент Федерации бобслея России.

1 февраля 2018 года арбитражный суд в Лозанне признал олимпийского чемпиона Александра Зубкова виновным в нарушении антидопинговых правил. Но 21 ноября 2018-го Московский городской суд позволил российскому бобслеисту не исполнять решение CAS, оставив выигранные на Олимпийских играх в Сочи медали у себя.

Это вызвало негативную реакцию со стороны Международного олимпийского комитета (МОК), а также CAS. Организации потребовали от россиянина вернуть награду.

Как сообщал OBOZREVATEL, на употреблении мельдония попался российский керлингист Александр Крушельницкий. По решению Спортивного арбитражного суда в Лозанне он был лишен бронзовой медали Игр-2018 и отстранен от соревнований.

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