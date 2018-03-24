Россия провалилась на чемпионате мира по фигурному катанию

Российские фигуристы на чемпионате мира-2018 в Милане завоевали лишь две медали – "серебро" и "бронзу".

Евгения Тарасова и Владимир Морозов стали вторыми среди пар, Михаил Коляда взял "бронзу" в мужских соревнованиях, сообщает sports.ru.

Таким образом, Россия впервые с 2014 года не смогла завоевать "золото" на чемпионате мира. В 2014 году россияне взяли два "серебра".

Это худший результат по медалям с 2011 года – тогда российские спортсмены тоже взяли только "серебро" в парах и "бронзу" у мужчин.

Как сообщал ранее "Обозреватель" 15-летняя олимпийская чемпионка, с которой нарушил закон Путин, опозорилась на чемпионате мира по фигурному катанию.