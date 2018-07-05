Россия хочет лишить США международных соревнований

Россия предлагает международным спортивным федерациям запретить США проводить международные соревнования из-за невыдачи виз российским спортсменам.

"Срок ожидания визовых собеседований растянут на десять месяцев, записаться практически невозможно. В таком положении находятся россияне, приглашенные на соревнования в США", - цитирует ТАСС официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Дипломат считает, что невыдача виз спортсменам, которые имеют официальные приглашения на мероприятия, является очевидной дискриминацией.

"Сегодня это происходит в отношении российских спортсменов, завтра так поступят с другими. Пока такое положение не изменится, предлагаем международным спортивным федерациям воздержаться от предоставления США права на проведение соревнований, - отметила Захарова.

Ранее МИД РФ нахамил Климкину из-за призывов к бойкоту ЧМ-2018.