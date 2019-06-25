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Российского чемпиона нашли мертвого в луже крови

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Многократного победителя и призера турниров по дзюдо в категории до 81 кг Самарской области Евгения Кушнира убили в ходе "стрелки" в Тольятти.

Кушнир и по меньшей мере один его друг участвовали в уличной разборке на улице Ларина. Приятель чемпиона получил различные раны: ножевые и от травматического пистолета. Его уже прооперировали в больнице.

Один из свидетелей утверждает, что смерть Кушнира наступила в результате выстрела в голову из травматического пистолета, другой — что от ножевого ранения.

Как сообщает СУ СК России по Самарской области, возбуждено уголовное дело об убийстве и покушении на убийство. Подозреваемый в совершении преступления, гражданин 1988 года рождения, объявлен в розыск. Его имени ведомство не раскрыло.

Евгений Кушнир

Евгений Кушнир

Место убийства

Место убийства

63.ru

Место убийства

Место убийства

63.ru

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Тема
дзюдо
Место
РоссияТольятти
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Crimea Yalta
Crimea Yalta
помилуй Отче душу блудну вбиенного Твого
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