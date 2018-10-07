Русского бойца выгонят из UFC за нападение на МакГрегора

Запрыгнувший в октагон на турнире UFC 229 российский боец смешанных единоборств Зубайра Тухугов больше не будет драться в в промоушене. Спарринг-партнер Хабиба Нурмагомедова из Чечни наказан за нападение на Конора МакГрегора.

"Парни, которые вбежали в клетку, больше у нас драться не будут. Я 18 лет пахал, чтобы построить этот спорт. Я знаю, тут много журналистов, для многих из вас это первый турнир. Поверьте, ивент ММА обычно не такой. Грустно, что в ночь, когда смотрит столько людей, случилось такое дерьмо", - заявил на пресс-конференции президент UFC Дэйна Уайт.

Тухугов сам похвастался нападением в своем видеообращении:

"Скажи всем, кто думает, что я пропустил... Куда, куда? Ничего нет! На видео ощущение, как будто я пропустил, короче. Не пропустил! Рядом даже не было! Я ему дал пощечину, как обещал, что я его заставлю за свои слова ответить. Сделал", - заявил спортсмен у себя в Instagram.

Как сообщал OBOZREVATEL Нурмагомедов (26-0) победил МакГрегора (21-3) удушающим приемом. Первая защита титула чемпиона UFC в легком весе состоялась в Лас-Вегасе (США) на легендарной арене "Т-mobile".

После победы дагестанец перелез через октагон и напал на друга и спарринг-партнера Конора Диллона Дэниса. Дальше к драке подключились все зрители, сидевшие в первых рядах.

Посетители T-Mobile Arena в Лас-Вегасе кидали в уходящего бойца бутылки, банки и флаги. Также Нурмагомедова облили пивом.