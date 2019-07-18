Главная Новости
Мова Язык
Экономика Шоу

/ Другие виды спорта

Российский волейболист учинил в Польше скандал хамским поведением

624 Читать материал на украинском

Скандально известный российский волейболист Алексей Спиридонов отличился очередной выходкой. В комментарии к посту игрока сборной Польши Кароля Клоса в Twitter он написал: "Polska kurwa".

Это известное польское ругательство. Через некоторое время Спиридонов удалил комментарий, однако скандал к тому времени уже набрал оборотов. Федерация волейбола Польши потребовала от Международной федерации волейбола и Всероссийской федерации волейбола наказания для игрока "Урала".

Алексей Спиридонов

Алексей Спиридонов

kazan.kp.ru

Новости
Идиотизм года: в РФ с позором выгнали из самолета российского волейболиста - появилось видео скандала

Ранее Спиридонов неоднократно отличался хамским поведением, при этом объектом его нападок часто была Польша и польские игроки. Так, в сентябре 2014-го, выступая в Польше на чемпионате мира, он назвал поляков "гнилой нацией", а польский язык - "змеиным шипением". Кроме того, он плюнул в болельщиков, задавших ему вопрос о Крыме, попав при этом в польского депутата.

Как сообщал OBOZREVATEL, легендарный российский боец Александр Емельяненко отметился хамством в адрес Конора МакГрегора.

О спорте и не только – в нашем Instagram!

Место
Польша
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
3
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
1
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / мнения

ads pixel