Российский боец проиграл фантомным нокаутом - опубликовано видео

Известный российский боец смешанных единоборств (ММА) Мурад Каламов (10-2) потерпел неожиданное поражение на турнире Absolute Championship Akhmat 97, который прошел в Краснодаре.

В поединке против соотечественника Ислама Мешева (8-2) Каламов уступил техническим нокаутом, однако на повторе было заметно, что "фатальный" удар Мешева не был серьезным.

Рефери так впечатлился падением Каламова и активностью на добивании его соперника в партере, что решил преждевременно остановить бой. Сам Каламов также был возмущен таким решением.

Как сообщал OBOZREVATEL, 25 августа знаменитый российский боец смешанных единоборств эффектно победил американца на турнире Bellator 225. Главный вечер боя в Бриджпорте завершился во втором раунде нокаутом.

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