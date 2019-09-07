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8 сентября • обновлено в 11:13
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Российский боец проиграл фантомным нокаутом - опубликовано видео

119.3т Читать материал на украинском

Известный российский боец смешанных единоборств (ММА) Мурад Каламов (10-2) потерпел неожиданное поражение на турнире Absolute Championship Akhmat 97, который прошел в Краснодаре.

В поединке против соотечественника Ислама Мешева (8-2) Каламов уступил техническим нокаутом, однако на повторе было заметно, что "фатальный" удар Мешева не был серьезным.

Рефери так впечатлился падением Каламова и активностью на добивании его соперника в партере, что решил преждевременно остановить бой. Сам Каламов также был возмущен таким решением.

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Как сообщал OBOZREVATEL, 25 августа знаменитый российский боец смешанных единоборств эффектно победил американца на турнире Bellator 225. Главный вечер боя в Бриджпорте завершился во втором раунде нокаутом.

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Тема
MMA
Место
Россия Краснодар
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Махов Макс
Махов Макс
Блиновслопат переел, баец! Бгггггаааа
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2
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Александрович Валера
Александрович Валера
Так второй российский борец выйграл фантомным нокаутом . Смотри видео
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0
1
Александрович Валера
Александрович Валера
Кацaп Кацaпыч, я еще на твоей могиле гопака станцую
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0
0
Кацaп Кацaпыч
Кацaп Кацaпыч
Александрович Валера, на обоих насрать! Ты шо, скот, друзей тут нашел? Здохни, тварь паРРашная!
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