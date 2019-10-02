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2 октября • обновлено в 23:04
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Российский чемпион избил полицейских, которые пытались его задержать

2.5т Читать материал на украинском

Российский чемпион по джиу-джитсу Наби Амадзиев был задержан в Москве за изготовление поддельной медицинской книжки.

По информации Telegram-канала Baza, при задержании Амадзиев оказал сопротивление и избил двух полицейских в штатском. Отмечается, что пострадавшие получили медицинскую помощь и смогли продолжить службу.

Амадзиев — многократный победитель всероссийских турниров по джиу-джитсу и двукратный призер чемпионата России по грэпплингу (борьбе с использованием захватов).

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Тема
единоборства
Место
Россия Москва
Тег
Новости России
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