Российский чемпион избил полицейских, которые пытались его задержать

Российский чемпион по джиу-джитсу Наби Амадзиев был задержан в Москве за изготовление поддельной медицинской книжки.

По информации Telegram-канала Baza, при задержании Амадзиев оказал сопротивление и избил двух полицейских в штатском. Отмечается, что пострадавшие получили медицинскую помощь и смогли продолжить службу.

Амадзиев — многократный победитель всероссийских турниров по джиу-джитсу и двукратный призер чемпионата России по грэпплингу (борьбе с использованием захватов).

Как сообщал OBOZREVATEL, чемпион Кузбасса и Сибири, обладатель Кубка России и Кузбасса, победитель Первенства России Болот Атакулов был убит в результате драки в одном из баров Ленинска-Кузнецкого (Кемеровская обл).

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