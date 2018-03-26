Российских борцов поймали на лицемерии после фото с украинцами

Представители сборной Украины по вольной борьбе сделали общее фото с российскими спортсменами. Борцы из обеих страны засветились вместе на международном турнире в Болгарии.

Снимок на своей странице в социальной сети Facebook опубликовал российский тренер Таймураз Тигиев.

"Прямо сейчас мы находимся на Международном турнире по вольной борьбе "Дан Колов и Никола Петров" в Болгарии, где выступает наша сборная! Не могу не поделиться фотографией, где наши борцы во главе с Дзамболатом Ильичем Тедеевым вместе с борцами из Украины еще раз показали, что спорт вне политики", – подписал фото Тигиев.

При этом в комментариях ему напомнили о том, что сборная России по вольной борьбе открыто выступала в поддержку президента Путина.

Как сообщал "Обозреватель", олимпийский чемпион Олег Верняев рассказал об угрозах из-за фото с соперником из России.