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Российских борцов поймали на лицемерии после фото с украинцами

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Представители сборной Украины по вольной борьбе сделали общее фото с российскими спортсменами. Борцы из обеих страны засветились вместе на международном турнире в Болгарии.

Снимок на своей странице в социальной сети Facebook опубликовал российский тренер Таймураз Тигиев.

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"Прямо сейчас мы находимся на Международном турнире по вольной борьбе "Дан Колов и Никола Петров" в Болгарии, где выступает наша сборная! Не могу не поделиться фотографией, где наши борцы во главе с Дзамболатом Ильичем Тедеевым вместе с борцами из Украины еще раз показали, что спорт вне политики", – подписал фото Тигиев.

При этом в комментариях ему напомнили о том, что сборная России по вольной борьбе открыто выступала в поддержку президента Путина.

Как сообщал "Обозреватель", олимпийский чемпион Олег Верняев рассказал об угрозах из-за фото с соперником из России.

Читайте все новости по теме "вольная борьба" на Обозревателе.

Тема
вольная борьба
Место
Болгария
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