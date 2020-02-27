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27 февраля • обновлено в 11:11
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Российская звезда MMA попала в тяжелое ДТП в Таиланде

2.8т
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Российский боец смешанных единоборств Мовсар Евлоев попал в ДТП в Таиланде.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в команде спортсмена.

"Мовсар попал в ДТП. Он выезжал на мопеде на тренировку, когда в него врезалась машина", – сказал собеседник агентства.

Отмечается, что Евлоев содрал большую часть кожи и мягких тканей. Следующий поединок россиянина, который должен был пройти 7 марта в рамках турнира UFC 248 в Лас-Вегасе, отменен после консультации с промоушеном. Соперником Евлоева должен был стать Джамалл Эммерс.

Мовсар Евлоев

Мовсар Евлоев

allboxing.ru

26-летний россиянин провел 12 поединков по правилам ММА и во всех одержал победы. В своем последнем бою, в октябре 2019 года, Евлоев единогласным решением судей взял верх над перуанцем Энрике Барсолой.

Как сообщал OBOZREVATEL, американский боец MMA Тайрелл Форчун рассказал о том, как ему удалось воскреснуть после смерти.

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Автор
Денис Карпов
Тема
MMA
Место
Таиланд
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