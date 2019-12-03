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3 декабря • обновлено в 14:16
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Редкое явление: появилось видео невероятного нокаута из ММА

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В поединке двух бойцов смешанного стиля (ММА) на турнире промоушена ECE в Португалии между Эдером Лопесом и Диего Невешем случился двойной нокдаун.

В первом раунде боя 22-летний Лопес и 31-летний Невеш одновременно пошли в атаку и нанесли друг другу сильные удары по лицу. Оба спортсмена оказались в нокдауне, но молодой боец почти сразу же поднялся на ноги, а его визави так и остался лежать.

Двойной нокдаун

Двойной нокдаун

MMA News

Лопесу была присуждена победа нокаутом, а Невешу потребовалась помощь врачей.

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Стоит отметить, что двойные нокдауны остаются редким событием в этом виде спорта. Подобный эпизод произошел в поединке 2017 года, когда американец Мэтт Митрион победил россиянина Федора Емельяненко.

Как сообщал OBOZREVATEL, Энтони Джошуа был побит своим спарринг-партнером во время подготовки к бою с Энди Руисом.

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Тема
MMA
Персона
Федор Емельяненко
Место
Португалия Лиссабон
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