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17 октября • обновлено в 17:30
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"Ребята, извините, но без вас": в России заговорили о фиаско в допинг-скандале

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Глава Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус рассказал, что Всемирное антидопинговое агентство (WADA) направило российским властям вопросы, на которые требует дать ответы.

"Ребята, извините, но без вас": в России заговорили о фиаско в допинг-скандале

РИА Новости

"Существуют требования в связи с внесенными в базу данных изменениями. Все уже доказано. Теперь от нас ждут разумных объяснений. Если они будут даны… Хотя я с трудом представляю, как они могут быть даны, если честно. Когда шла передача базы данных, я пытался быть вовлеченным в этот процесс, ведь он напрямую касался РУСАДА. Но нас к нему подпускать не стали, мы даже не получали информацию, хотя с WADA отношения рабочие. Нам просто сказали: "Ребята, извините, но без вас", — заявил Ганус в интервью RT.

Новости
Допинг-скандал: Россию официально поймали на лжи

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее глава РУСАДА признал факт подмены нескольких допинг-проб российских спортсменов, анализ которых проводит экспертная группа WADA. Скандал грозит России пропуском летней Олимпиады-2020 в Токио и зимних Игр 2022 года в Пекине.

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Тема
допинговый скандал
Место
Россия
Тег
WADA
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Добрыня .
Добрыня .
Попутного ветра рашка-говняшка.
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