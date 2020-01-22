"Разрушил все впечатление": "слуга народа" Беленюк высказался о переходе в MMA

Двукратный чемпион мира по греко-римской борьбе и народный депутат от партии "Слуга народа" Жан Беленюк высказался о своем возможном переходе в смешанные единоборства (MMA).

Жан Беленюк "Трибуна"

"Все очень сильно ждут меня там. Дал обещание, что буду стараться показать себя в этом виде спорта. Очень много борцов переходят в ММА, но возникают вопросы насколько это эффективно и уместно. Пока мне до октагона очень далеко. Главное – это поставить правильный удар, иметь хоть какое-то представление, как правильно вести себя именно в боях", – сказал Беленюк в интервью сайту "Трибуна".

Также он акцентировал внимание на том, что борьба и ММА – это "совершенно разные виды спорта".

"Не хочется, чтобы первый же выход в октагон разрушил все впечатление от предыдущей карьеры. Поэтому нужно хорошо подготовиться. Если я увижу в себе потенциал, пойму, что у меня действительно может что-то получиться, то почему нет? Кажется, еще не было депутатов, которые становились чемпионами мира в ММА", – добавил знаменитый спортсмен и новоиспеченный политик.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее "Слуга народа" Жан Беленюк на своей странице в Instagram опубликовал фото с поясом UFC – главной спортивной организации в мире MMA.

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