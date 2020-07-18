Разбившаяся чемпионка мира оставила предсмертную записку: опубликован текст

Чемпионка мира по фигурному катанию среди юниоров Екатерина Александровская перед смертью оставила лаконичное послание.

"Тело 20-летней Александровской было обнаружено возле дома на улице 1905 года. Она оставила записку со словом "люблю"", - сообщили ТАСС в правоохранительных органах. Источник агентства отметил, что у девушки были психологические проблемы после перенесенной травмы.

КП уточняет, что после сезона Екатерина Александровская приехала в Москву, чтобы погостить у родителей.

Планировалось, что через несколько недель она вернется в Канаду и будет готовиться к новым соревнованиям. Но из-за эпидемии коронавируса границы оказались закрыты и фигуристке пришлось задержаться в Москве. Сейчас следователи выясняют, что же произошло в ночь на субботу в квартире Александровской.

Как сообщал OBOZREVATEL, 18 июля Александровская погибла, выпав с шестого этажа в столице России.

Спортсменка родилась в Москве, несколько лет пожила в Украина, а затем переехала в Австралию, где приняла спортивное гражданство этой страны.