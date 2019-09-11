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11 сентября • обновлено в 22:30
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"Пускай этот болван ест де*ьмо": Хабиба жестко унизили

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Знаменитый американский боец смешанных единоборств (MMA) Тони Фергюсон унизил действующего чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова.

Тони Фергюсон

Тони Фергюсон

"Если следующий бой будет со мной, то давай встретимся в декабре. Я вызываю тебя прямо сейчас. Пускай этот болван Хабиб ест чизбургеры и прочее дерьмо, но не особо увлекается. Он не должен быть слишком жирным. Я надвигаюсь быстрее, чем вторник тирамису (популярная акция Starbucks)", — сказал Фергюсон в интервью ESPN.

Фергюсон заявил, что смотрел бой Хабиба с Дастином Порье, но это зрелище его не впечатлило.

"Скучный, односторонний бой. Ничего не имею против этих ребят, они хорошо провели неделю перед боем, было много нервов, но в итоге Хабиб уверенно победил. Он надавил на Порье, а Дастину нечем было ответить. Респект Хабибу за победу, но, как я уже сказал, это было скучно. Мы уже много раз готовились к бою с ним. Я знаю, как сокрушить этого козла", - подытожил Тони.

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Как сообщал OBOZREVATEL, 7 сентября Нурмагомедов повторно защитил пояс чемпиона, одолев в третьем раунде удушающим приемом Дастина Порье.

Отметим, что после встречи дагестанец вновь, как и в бою с МакГрегором, выпрыгнул из сетки, окружающую октагон.

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Темы
MMA UFC
Персоны
Тони Фергюсон Хабиб Нурмагомедов
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Альгин Михаил
Альгин Михаил
Всё-таки басня Крылова "Слон и моська" - бессмертное произведение!
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Mega Death
Mega Death
Этот черт сам себя унизил. Всё видят, что пока лишь одно г***вно, летит исключительно изо рта Фергюсона)) Видно уже нажрался вдоволь))).
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Н Олег
Н Олег
Хабиба в интервью "унизить" может каждый ... вот при личной встрече пока никому не удавалось ...
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