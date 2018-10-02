Использовала паспорт Украины: российская атлетка попалась на грандиозном обмане

Крымская легкоатлетка Ксения Савина, после аннексии полуострова ставшая россиянкой, пользовалась украинским паспортом тренера Галины Сышко для выступлений на международных соревнованиях.

Это случилось после того, как в 2015 году Всероссийскую федерацию легкой атлетики лишили членства в Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) и у Савиной возникли проблемы с выступлениями. Чтобы участвовать в международных соревнованиях ей требовалось разрешение от IAAF, однако крымская спортсменка решила пойти на подлог, пишет Sportarena.

Ксения одолжила украинский паспорт у подруги-тренера Сышко и спокойно под ее фамилией три года выступала на турнирах в Бельгии, Чехии и Португалии. На некоторых из них она даже попадала в призы на своей коронной дистанции в 800 метров.

Возможно, обман бы продолжался и дальше, но в мае 2018 года у Савиной была обнаружена положительная допинг-проба и в сентябре легкоатлетку отстранили от соревнований.

Пока не ясно как именно и на сколько будет дисквалифицирована Ксения Савина, как и то, как эта история повлияет на тренера, одолжившая свой паспорт - Галину Сышко, которая продолжает тренировать детей в Крыму. Скорее всего, карьера легкоатлетки-предательницы на этом будет закончена.

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