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Использовала паспорт Украины: российская атлетка попалась на грандиозном обмане

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Крымская легкоатлетка Ксения Савина, после аннексии полуострова ставшая россиянкой, пользовалась украинским паспортом тренера Галины Сышко для выступлений на международных соревнованиях.

Это случилось после того, как в 2015 году Всероссийскую федерацию легкой атлетики лишили членства в Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) и у Савиной возникли проблемы с выступлениями. Чтобы участвовать в международных соревнованиях ей требовалось разрешение от IAAF, однако крымская спортсменка решила пойти на подлог, пишет Sportarena.

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Ксения одолжила украинский паспорт у подруги-тренера Сышко и спокойно под ее фамилией три года выступала на турнирах в Бельгии, Чехии и Португалии. На некоторых из них она даже попадала в призы на своей коронной дистанции в 800 метров.

Возможно, обман бы продолжался и дальше, но в мае 2018 года у Савиной была обнаружена положительная допинг-проба и в сентябре легкоатлетку отстранили от соревнований.

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Пока не ясно как именно и на сколько будет дисквалифицирована Ксения Савина, как и то, как эта история повлияет на тренера, одолжившая свой паспорт - Галину Сышко, которая продолжает тренировать детей в Крыму. Скорее всего, карьера легкоатлетки-предательницы на этом будет закончена.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинская теннисистка Элина Свитолина осудила спортсменов-предателей Украины.

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