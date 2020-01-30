Главная Новости
30 января • обновлено в 11:42
МоваЯзык
Экономика Шоу

/ Другие виды спорта

"Позор MMA": легендарный российский боец унизил Емельяненко

1.3т
Читать материал на украинском

Российский боец смешанного стиля Сергей Харитонов раскритиковал своего коллегу Александра Емельяненко после его выхода из СИЗО, назвав его позором MMA.

"Это позор ММА. Позор нашему спорту. Для меня спортсмен, который занимается ММА, – это порядочный человек. Да, я тоже не святой, тоже могу выпить. Но у меня никогда не сносит крышу. А если у тебя сносит крышу, то выпей где-то за городом", – цитирует Харитонова агентство RT.

Александр Емельяненко и Сергей Харитонов

Александр Емельяненко и Сергей Харитонов

Чемпионат

Он также не понимает, почему люди так веселятся после новостей об инцидентах с Емельяненко. Харитонов считает, что они должны попробовать поставить себя на место человека, пострадавшего от российского бойца.

Новости
"Прекрасно провел время": Емельяненко выпустили из тюрьмы

Как сообщал OBOZREVATEL, Александр Емельяненко был задержан за пьяный дебош в ночь на 21 января в пригороде Анапы.

Подписывайся на наш Instagram! Получай только самое важное!

Персона
Александр Емельяненко
Поделиться в Facebook
1
Комментарии
0
0
Смешно
4
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
фил филька
фил филька
правильно сказал
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Новости спорта

Топ-публикации

Топ-блоги