"Позор MMA": легендарный российский боец унизил Емельяненко

Российский боец смешанного стиля Сергей Харитонов раскритиковал своего коллегу Александра Емельяненко после его выхода из СИЗО, назвав его позором MMA.

"Это позор ММА. Позор нашему спорту. Для меня спортсмен, который занимается ММА, – это порядочный человек. Да, я тоже не святой, тоже могу выпить. Но у меня никогда не сносит крышу. А если у тебя сносит крышу, то выпей где-то за городом", – цитирует Харитонова агентство RT.

Александр Емельяненко и Сергей Харитонов Чемпионат

Он также не понимает, почему люди так веселятся после новостей об инцидентах с Емельяненко. Харитонов считает, что они должны попробовать поставить себя на место человека, пострадавшего от российского бойца.

Как сообщал OBOZREVATEL, Александр Емельяненко был задержан за пьяный дебош в ночь на 21 января в пригороде Анапы.

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