Появились свежие данные о состоянии отца Хабиба

Отец и тренер чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиба Нурмагомедова Абдулманап по-прежнему находится в крайне тяжелом состоянии.

По словам президента Fight Nights Global Камила Гаджиева позитивной динамики в лечении специалиста не наблюдается. Он все так же находится в состоянии комы.

Абдулманап и Хабиб Нурмагомедовы Sportbox

"Сегодня общался с товарищем Хабиба. Он сказал, что изменений никаких нет. Состояние тяжелое", – приводит слова Гаджиева "Спорт-Экспресс".

Напомним, Абдулманап Нурмагомедов был госпитализирован в конце апреля, а позже доставлен в больницу в Москву. Там у него выявили коронавирус, который дал осложнения. В результате отцу Хабиба была сделана операция на сердце. Кроме того, у Нурмагомедова-старшего поражены 75% легких.

Как сообщал OBOZREVATEL, звезда UFC Конор МакГрегор заявил, что молится за здоровье тренера своего принципиального соперника.

О спорте во всей красе – в нашем Instagram!