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1 июня • обновлено в 23:03
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Появились свежие данные о состоянии отца Хабиба

1.1т
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Отец и тренер чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиба Нурмагомедова Абдулманап по-прежнему находится в крайне тяжелом состоянии.

По словам президента Fight Nights Global Камила Гаджиева позитивной динамики в лечении специалиста не наблюдается. Он все так же находится в состоянии комы.

Абдулманап и Хабиб Нурмагомедовы

Абдулманап и Хабиб Нурмагомедовы

Sportbox

"Сегодня общался с товарищем Хабиба. Он сказал, что изменений никаких нет. Состояние тяжелое", – приводит слова Гаджиева "Спорт-Экспресс".

Напомним, Абдулманап Нурмагомедов был госпитализирован в конце апреля, а позже доставлен в больницу в Москву. Там у него выявили коронавирус, который дал осложнения. В результате отцу Хабиба была сделана операция на сердце. Кроме того, у Нурмагомедова-старшего поражены 75% легких.

Как сообщал OBOZREVATEL, звезда UFC Конор МакГрегор заявил, что молится за здоровье тренера своего принципиального соперника.

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Автор
Александр Чеканов Александр Чеканов
Персона
Хабиб Нурмагомедов
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