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31 марта • обновлено в 00:05
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Попросить Путина: легенда ММА уличил Хабиба во лжи из-за боя с Фергюсоном

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Легендарный боец смешанных единоборств Олег Тактаров заявил, что Хабиб Нурмагомедов при желании может вылететь в США на бой против Тони Фергюсона, несмотря на закрытие границ России.

"Частный самолет и частную авиацию у нас никто не запрещал. Они могут попросить президента, чтобы разрешили выпустить из страны. Любой бизнесмен может в этом помочь. Я не хочу особо обсуждать эту тему, но у Хабиба полно фанатов и поддержки среди бизнесменов, он, в конце концов, может попросить президента, чтобы его на время выпустили из России", – цитирует слова Тактарова издание Sport24.

Олег Тактаров

Олег Тактаров

Eurosport

Напомним, что ранее Хабиб заявил, что из-за закрытия границ России его бой против Фергюсона, вероятно, не состоится. В СМИ также появилось имя бойца, который с наибольшей вероятностью должен заменить россиянина.

Как сообщал OBOZREVATEL, окружение Хабиба пригрозило расправой российскому журналисту Александру Лютикову, который усомнился в желании бойца лететь на поединок против Тони.

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Темы
MMA UFC Хабиб - Фергюсон
Персоны
Хабиб Нурмагомедов Тони Фергюсон
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