Президент России Владимир Путин сообщил, что РФ готова поделиться с Италией опытом проведения Олимпийских игр. Зимние Олимпийские игры-2026 пройдут в Милане и Кортине-д’Ампеццо.
"Хотел бы поздравить итальянских друзей с тем, что Италия получила право принять Зимние Олимпийские игры в 2026 году. Готовы всячески содействовать их проведению, имея в виду наш недавний опыт проведения таких соревнований в Сочи", – сказал президент на пресс-конференции, проходившей в рамках российско-итальянского Форума-диалога гражданских обществ.
Такие слова главы Российской Федерации вызвали бурное возмущение у местных жителей.
"Что сказочный несёт? Какая помощь благополучной Италии? Опыта проведения ОИ у них поболее, да и не просит никто ничего. Вечно он помогает, всем, кроме народа российского.Ты людям от наводнения пострадавшим помоги, помощник хр...в!" - ругаются юзеры.
Другие пользователи иронизируют, что Путин может научить итальянцев лишь воровать.
"И какой же Путин имеет опыт проведения? Как просрать триллионы на ОИ за которые потом еще и медали отберут? Хороший опыт пусть прислушиваются", - с сарказмом отмечают болельщики.
Как сообщал OBOZREVATEL, 1 июля Путин подвергся троллингу в сети после того, как побывал на закрытии Европейских игр.
О спорте во всей красе – в нашем Instagram!
Читайте все новости по теме "Олимпиада-2026" на OBOZREVATEL.