Погибшую в Крыму чемпионку мира из России обокрала подруга

Мать погибшей чемпионки мира по кикбоксингу Фатимы Жагуповой обвинила подругу дочери в воровстве, пишет телеграм-канал Mash.

Ельская (слева) и Жагупова

Лариса Жагупова уверена, что Юлия Ельская похитила из ее квартиры спортивные костюмы и дорогие наручные часы. Ельская, как и Жагупова, занималась кикбоксингом и выступала за сборную России.

Фатима Жагупова – чемпионка мира в весе до 48 кг, шестикратная чемпионка России, четырехкратная обладательница Кубка мира, победительница чемпионата Европы. Девушке было 33 года.

Как сообщал OBOZREVATEL, в августе чемпионка и вице-чемпионка мира по кикбоксингу Фатима Жагупова и Элина Гисмеева погибли во время сборов в Севастополе.

Кроме того, стали известны подробности трагедии. Девушек пытались спасти при помощи веревок, но они не успели зацепиться.

Позже сообщили детали гибели спортсменок. По данным очевидцев, Гисмеева прыгнула в воду с полуразрушенной конструкции.

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