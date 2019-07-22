Переехали несколько раз: в России жуткой смертью погиб мотогонщик

Жуткой смертью спортсмена завершились соревнования по мотокроссу в российском городе Обнинске.

Как сообщает Sport24, на одном из участков трассы 54-летний гонщик не справился с управлением мотоцикла, перелетел через руль и упал на землю, ударившись головой. В пылу борьбы, гонщики, находившиеся на трассе, не сразу заметили упавшего и несколько раз переехали его. Прибывшие на место трагедии врачи не смогли реанимировать спортсмена, констатировав смерть.

Роковое падение спортсмена

Из-за трагедии соревнования были остановлены.По факту смерти возбуждено уголовное дело.

Как сообщал OBOZREVATEL, появились подробности расследования смерти шотландского боксера Майка Тоуэлла — спортсмен скончался от кровоизлияния в мозг в 2016 году.

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