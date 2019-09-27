Отстранение России от Олимпиады: МОК дал комментарий

Глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах рассказал о позиции организации в отношении возможного отстранения России от Олимпиады в Токио.

Бах подчеркнул, что МОК не обсуждал с Всемирным антидопинговым агентством (WADA) новые санкции в отношении Олимпийского комитета России (ОКР). Глава МОК добавил, что с 2018 года такие дела должны рассматриваться в WADA и Спортивном арбитражном суде (CAS).

"ОКР уже понес наказание за то, что случилось во время зимних Игр в Сочи в 2014 году. Теперь мы сталкиваемся с новой ситуацией, с новым инцидентом, который произошел после Игр в Сочи. Необходим свежий взгляд на эту проблему", — заявил функционер в интервью ТАСС.

Эксперты WADA обнаружили несоответствие между данными московской антидопинговой лаборатории и сведениями информаторов. 22 сентября стало известно, что от российской стороны потребовали предоставить объяснения в течение трех недель.

Как сообщал OBOZREVATEL, исполком WADA в сентябре 2018 года восстановил полноправный статус РУСАДА, которого российское агентство лишилось в ноябре 2015 года.

В январе 2019-го WADA сообщило, что эксперты получили новые данные из базы Московской антидопинговой лаборатории. Отмечалось, что пробы 298 россиян вызвали подозрения.

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