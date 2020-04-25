Отец Хабиба Нурмагомедова госпитализирован

Абдулманап Нурмагомедов, отец и тренер чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова, сообщил о своей госпитализации.

Абдулманап и Хабиб Нурмагомедовы РБ

"Я лежу в больнице, простите", — приводит слова Нурмагомедова-старшего "РБ".

При этом он не уточнил причины своей госпитализации.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Абдулманап Нурмагомедов заявил, что отец украинского чемпиона WBA, WBO и WBC в легком весе Василия Ломаченко Анатолий Ломаченко будет тренировать чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова перед его боем с Флойдом Мейвезером.

5 марта Флойд Мейвезер (50-0, 27 КО) заявил, что готов выйти на бой против Хабиба Нурмагомедова или Конора МакГрегора, если ему заплатят 600 миллионов долларов.

Ранее Абдулманап Нурмагомедов предложил интересный формат боя против Флойда Мейвезера и прокомментировал информацию о его проведении.

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