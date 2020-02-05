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7 февраля • обновлено в 08:33
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Оргкомитет ОИ-2020 ответил, есть ли угроза срыва турнира из-за коронавируса

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Организаторы Олимпийских игр 2020 года, которые летом должны пройти в Токио, "серьезно обеспокоены" из-за эпидемии коронавируса.

"Мы серьезно обеспокоены, поскольку распространение вредоносного вируса может плохо отразиться на подготовке к Играм. Я надеюсь, что проблема будет решена в максимально короткие сроки", – цитирует слова главы оргкомитета Олимпиады Тосиро Муто агентство BBC.

Олимпийские игры 2020 года

Олимпийские игры 2020 года

CRCC Asia

Представители Международного олимпийского комитета (IOC) заявили, что ведут дискуссии с работниками Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и своими медицинскими экспертами, чтобы определить меры, необходимые для обеспечения безопасности спортсменов и зрителей.

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Темы
Коронавирус Олимпиада-2020
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