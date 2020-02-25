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25 февраля • обновлено в 19:26
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Олимпиада-2020 под угрозой из-за коронавируса

1.6т
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Вспышка эпидемии коронавируса поставила под угрозу проведение летней Олимпиады-2020 в Токио.

Об этом сообщает Independent со ссылкой на заявление бывшего вице-президента МОК и экс-президента Всемирного антидопингового агентства Дика Паунда.

Паунд сообщил, что решение о проведении Олимпиады в Японии должны принять не позднее конца мая. Организаторам предстоит определить, находится ли коронавирус под контролем. На данный момент из-за быстрого распространения вирус могут квалифицировать как пандемию.

Оргкомитет Олимпиады-2020 обеспокоен коронавирусом

Оргкомитет Олимпиады-2020 обеспокоен коронавирусом

twitter.com

Бывший чиновник, а ныне эксперт также подчеркнул, что если Олимпийские игры не будут проведены в Токио, то их вообще отменят, поскольку очень сложно за короткий срок подготовиться к столь масштабному мероприятию.

Отметим, что по состоянию на 25 февраля от коронавируса умер четвертый пассажир круизного лайнера Diamond Princess, который стоит на карантине в порту Йокогама (Япония).

Как сообщал OBOZREVATEL, руководство УЕФА подтвердило угрозу отмены Евро-2020 по футболу, если коронавирус будет распространяться по континенту.

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Автор
Юрий Трохимчук
Темы
Коронавирус Олимпиада-2020
Место
Япония
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