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11 сентября • обновлено в 11:31
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Охранники Зеленского взяли "золото" на чемпионате мира: чем отличились

8.8т Читать материал на украинском

Команда службы безопасности президента Украины завоевала золото на чемпионате мира по многоборью телохранителей Bodyguard-2019.

Как сказано в сообщении пресс-службы главы государства, за победу боролись 26 команд лучших охранников первых лиц.

"Они показывали техники защиты во время пешего сопровождения, массовых мероприятий, эвакуации первого лица, отражения атак в толпе, приемы рукопашного боя, поиск взрывчатки и преодоления препятствий во время экстремального вождения. Искренне поздравляем и гордимся! С чемпионами безопасность гарантирована!" - написано в сообщении.

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Bodyguard-2019

Bodyguard-2019

Пресс-служба ОП

Bodyguard-2019

Bodyguard-2019

Пресс-служба ОП

Bodyguard-2019

Bodyguard-2019

Пресс-служба ОП

Bodyguard-2019

Bodyguard-2019

Пресс-служба ОП

Bodyguard-2019

Bodyguard-2019

Пресс-служба ОП

Bodyguard-2019

Bodyguard-2019

Пресс-служба ОП

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Зеленский прокомментировал скандал со своим кортежем в Киеве, высказавшись также о мерах безопасности предыдущей власти.

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Украина
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Рейт Адам
Рейт Адам
Жалко Янык не знал,что нужна хорошая охрана)))))) да и вопрос,а за чей Счёт они катаются по этим ,,чемпионата,,?????
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