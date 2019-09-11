Охранники Зеленского взяли "золото" на чемпионате мира: чем отличились

Команда службы безопасности президента Украины завоевала золото на чемпионате мира по многоборью телохранителей Bodyguard-2019.

Как сказано в сообщении пресс-службы главы государства, за победу боролись 26 команд лучших охранников первых лиц.

"Они показывали техники защиты во время пешего сопровождения, массовых мероприятий, эвакуации первого лица, отражения атак в толпе, приемы рукопашного боя, поиск взрывчатки и преодоления препятствий во время экстремального вождения. Искренне поздравляем и гордимся! С чемпионами безопасность гарантирована!" - написано в сообщении.

Bodyguard-2019 Пресс-служба ОП

Bodyguard-2019 Пресс-служба ОП

Bodyguard-2019 Пресс-служба ОП

Bodyguard-2019 Пресс-служба ОП

Bodyguard-2019 Пресс-служба ОП

Bodyguard-2019 Пресс-служба ОП

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Зеленский прокомментировал скандал со своим кортежем в Киеве, высказавшись также о мерах безопасности предыдущей власти.

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