Нокаут года: боец ММА победил "летающим" ударом из файтинга

Американский боец смешанного стиля (ММА) Реймонд Дэниэлс эффектно дебютировал в промоушене Bellator, нокаутировав соперника из Великобритании Уилкера Барроша.

Дэниелс сделал вертушку в воздухе на 720 градусов, а затем нанес мощный правый боковой, отправив соперника на пол. Судья сразу же прекратил поединок.

В сети этот удар сразу же окрестили нокаутом года. OBOZREVATEL предлагает своим читателям посмотреть, как это было.

Всего на профессиональном ринге 39-летний Дэниэлс провел два боя. Его первый поединок состоялся в 2008-м году и закончился поражением.

Как сообщал OBOZREVATEL, пакистанский боец смешанного стиля (MMA) Наджам Кхан одержал победу над Мухаммадом Васимом на турнире Brave CF. Спортсмену удался необычный приемом из бразильского джиу-джитсу, известный как "удушение ниндзя".

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