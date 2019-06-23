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Нокаут года: боец ММА победил "летающим" ударом из файтинга

Нокаут года: боец ММА победил "летающим" ударом из файтинга
Спортсмен сорвал овации
2.5тЧитать материал на украинском

Американский боец смешанного стиля (ММА) Реймонд Дэниэлс эффектно дебютировал в промоушене Bellator, нокаутировав соперника из Великобритании Уилкера Барроша.

Дэниелс сделал вертушку в воздухе на 720 градусов, а затем нанес мощный правый боковой, отправив соперника на пол. Судья сразу же прекратил поединок.

В сети этот удар сразу же окрестили нокаутом года. OBOZREVATEL предлагает своим читателям посмотреть, как это было.

Всего на профессиональном ринге 39-летний Дэниэлс провел два боя. Его первый поединок состоялся в 2008-м году и закончился поражением.

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Тема
MMA
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