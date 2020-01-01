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1 января • обновлено в 23:47
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Нереальный гол боковыми "ножницами" помог "Вест Хэму" выиграть первый матч при новом тренере

Нереальный гол боковыми "ножницами" помог "Вест Хэму" выиграть первый матч при новом тренере
Форварду удался роскошный удар
1.3т Читать материал на украинском

Французский нападающий "Вест Хэма" Себастьен Аллер отметился роскошным ударом в 21-м туре чемпионата Англии по футболу в Премьер-лиге.

На 25-й минуте игры против "Борнмута" после передачи Райана Фредрикса Аллер эффектно пробил боковыми "ножницами". Мяч попал в дальнюю штангу и от нее отскочил в ворота соперника. Встреча завершилась со счетом 4:0.

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Эта победа стала первой в команде украинца Андрея Ярмоленко, после смены главного тренера. Мануэля Пеллегрини на посту наставника команды сменил Дэвид Мойес.

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Автор
Максим Богданов
Тема
Чемпионат Англии
Место
Англия
Тег
ФК Вест Хэм
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