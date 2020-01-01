Нереальный гол боковыми "ножницами" помог "Вест Хэму" выиграть первый матч при новом тренере

Французский нападающий "Вест Хэма" Себастьен Аллер отметился роскошным ударом в 21-м туре чемпионата Англии по футболу в Премьер-лиге.

На 25-й минуте игры против "Борнмута" после передачи Райана Фредрикса Аллер эффектно пробил боковыми "ножницами". Мяч попал в дальнюю штангу и от нее отскочил в ворота соперника. Встреча завершилась со счетом 4:0.

Эта победа стала первой в команде украинца Андрея Ярмоленко, после смены главного тренера. Мануэля Пеллегрини на посту наставника команды сменил Дэвид Мойес.

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