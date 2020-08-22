Непобедимый украинец выиграл бой нокаутом в 1-м раунде Bellator 244. Видео

Знаменитый украинский боец смешанных единоборств (MMA) Ярослав Амосов (24-0) победил 27-летнего американца Дэвида Рикелза (11-2).

Поединок на на турнире Bellator 244 в Анкасвилле (Коннектикут, США) завершился техническим нокаутом в первом раунде

26-летний уроженец Ирпеня с первых секунд захватил инициативу, проверяя голову соперника точными ударами. На 2-й минуте у Амосова прошел эффектный апперкот, после которого Леммингер свалился на канвас. Украинец перевел бой в партер, где нанес американскому бойцу серьезное рассечение. Врач запретил дальнейшее проведения боя.

Свою предыдущую победу Ярослав добыл на Bellator 239 в американском Такервилле. Наш соотечественник единогласным решением судей прошел местного бойца Эда Рута – 29:28, 29:28, 29:28.

В феврале этого года на турнире Bellator 216 Амосов победил 34-летнего бразильца Эрика Силву (20-10).

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