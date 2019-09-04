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4 сентября • обновлено в 19:27
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Непобедимого бойца MMA нокаутировали в России - опубликовано видео

1.6т Читать материал на украинском

Непобедимый боец смешанных боевых искусств (ММА) Яннис Арзуманидис (6-0) потерпел первое поражение на профессиональном ринге.

На турнире Absolute Championship Akhmat 97 в Краснодаре грек был нокаутирован Денисом Смолдаревым (13-5)за полторы минуты до завершения первого раунда.

Эстонский боец нанес своему непобежденному оппоненту два точных и сильных удара, после чего быстро добил его. OBOZREVATEL предлагает своим читателям посмотреть видео эффектного нокаута.

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Как сообщал OBOZREVATEL, 28 августа чемпион мира победил нокаутом в кровавом бою с двумя нокдаунами.

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Место
Россия Краснодар
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